İçişleri Bakanlığı TBB'nin ceza iddialarını yalanladı

İnce, sosyal medya hesabından, Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) sağlık çalışanlarına sağlık kuruluşlarına ulaşımda izin belgesi yokluğu nedeniyle ceza kesildiğini içeren açıklamasını alıntılayarak, şu ifadeleri kullandı:

"TTB dezenformasyon yapmaktadır. Sağlık çalışanlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftırlar. Sadece kimlik kartlarını ibraz etmelerinin yeterli olduğu konusunda kolluk birimlerine talimat verileli 3 gün oldu. Bu süreçte fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın haklarını ödeyemeyiz."