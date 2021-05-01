İnce, sosyal medya hesabından, Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) sağlık çalışanlarına sağlık kuruluşlarına ulaşımda izin belgesi yokluğu nedeniyle ceza kesildiğini içeren açıklamasını alıntılayarak, şu ifadeleri kullandı:
"TTB dezenformasyon yapmaktadır. Sağlık çalışanlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftırlar. Sadece kimlik kartlarını ibraz etmelerinin yeterli olduğu konusunda kolluk birimlerine talimat verileli 3 gün oldu. Bu süreçte fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın haklarını ödeyemeyiz."
İçişleri Bakanlığı TBB'nin "ceza" iddialarını yalanladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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