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Haberler Gündem Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan çalışma izinleri ile ilgili flaş açıklama

Son dakika: 'ndan çalışma izinleri ile ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi...Salgının seyrinin kontrol altına alınması amacıyla uygulanan tam kapanma sürecinin başarıyla sonuçlanması için denetimlerini sıkılaştıran , manuel olarak doldurulan çalışma izni/ görev belgelerine yönelik de kontrollerini artırdı.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan çalışma izinleri ile ilgili flaş açıklama
İHA

01.05.2021, 15:05 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021, 15:19

Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamındaki sektör çalışları, çalışma izni/görev belgelerini e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden temin edebiliyor.Ayrıca tam kapanma sürecinin ilk günlerinde yoğunluktan kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için muafiyet kapsamındaki iş yerleri tarafından el yazsıyla doldurulan çalışma izni/ görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 00.00'a kadar geçerli olması sağlandı.
Denetimlerde belgelerin fotoğrafı çekilerek, sisteme yükleniyor

Denetimlerde durdurulan kişilerin zorunlu hallerde el yazısıyla doldurdukları çalışma izni/görev belgeleri; kolluk birimleri tarafından fotoğrafı çekilerek sisteme yükleniyor.

Yapılan sorgulamalarda, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığı halde sokağa çıktığı, yetkisi olmadığı halde usulsüz belge doldurduğunun tespit edilmesi halinde ise cezai işlem uygulanıyor.
881 bin 639 belge düzenlendi

Tam kapanma sürecinde, e-başvuru sistemi üzerinden muafiyet kapsamında bulunan 697 bin 599 kişi, çalışma izni belgesi alırken, e-başvuru ve Alo 199 üzerinden 184 bin 40 kişi, seyahat izin belgesi aldı.

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