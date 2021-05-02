Yıldırım için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Yıldırım'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.
Ahmet Galip Yıldırım'ın cenazesi, Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Başkan Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babasının cenaze namazına katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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