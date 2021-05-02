Kılıçdaroğlu'nun çatı aday hüsranı

Önceleri 'Parti başkanları Cumhurbaşkanı adayı olmamalı' diye konuşup, ÇATI ADAY hesapları yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çark ederek 'aday olabilirim' demeye başladı. Ne oldu da çark etti acaba? Çünkü, 'Ben hesap uzmanıyım. Hesapları çok iyi bilirim' diye mangalda kül bırakmayan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı ÇATI ADAY hesabı karıştı da ondan. Kılıçdaroğlu'ndaki bu değişime neden olan gelişmelere bakalım.

FORMÜLLER BİR TÜRLÜ TUTMADI

1- Abdullah Gül'ü çatı aday yapmayı planlıyordu. CHP tabanında yapılan anketlerde Gül formülü tutmadı.

2- Meral Akşener'i aday yapmam mümkün mü diye araştırdı, CHP tabanından umduğu desteği bulamadı.

3- Hep yanında göstermeye çalıştığı Saadet Partisi, RUHEN Millet İttifakı'ndan kopup Başkan Erdoğan'ı destekleme yoluna girince Kılıçdaroğlu'nun morali bozuldu.

4- Çatı aday konusunda işbirliği yapmak istediği DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

5- Gelecek Partısı lideri Ahmet Davutoğlu'da cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi.

6- CHP'nin gizli ortağı HDP de sosyalist partilerle üçüncü yol arayışına geçti, kendi adayını çıkarmaya yönelınce, Kılıçdaroğlu'nun içi karardı.

7- Bunlar eksikmiş gibi, CHP'nin iki belediye Başkanı İmamoğlu ve Yavaş ortalığa çıkıp kendisini gölgelemeye başlayınca CHP liderinin hesapları bozuldu.

ÇATI ADAY hesabı bozulunca Kılıçdaroğlu da 'aday olabilirim' açıklaması yapmak zorunda kaldı. Peki, Millet İttifakı'nın ÇATI ADAY hayalleri boşa çıkarken, bundan sonra ne yapabilirler? Millet İttifakı içinde ve yanında olan partilere TEK TEK kendi adaylarını çıkarmaktan başka çare kalmıyor. Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı adaylığı tek başıma karar vereceğim bir konu değil, bir Millet İttifakı var. Aday olup olmamaya birlikte karar veririz. İttifak ortaklarıyla konuşmadan adaylığımı açıklamam' demesine bakmayın. Yanında yalnız İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kaldı. Akşener, 'CHP-İYİ PARTİ adayı siz olun' dese de Kemal Bey olmaz. Olamaz. Çünkü Başkan Erdoğan'ın karşısına çıkmaya cesaret edemez. Olamaz. Çünkü, CHP'li bir Cumhurbaşkanını aziz millet seçmez. Erdoğan, Kemal Bey'i evire çevire mindere gömer. Taktikler havada uçuşur ama, HER PARTİ- NİN KENDİ ADAYINI ÇIKARMASI VE SEÇİMİ İKİNCİ TURA BIRAKTIRMA hesabından başka, Kemal Bey'in elinde başka formül kalmamıştır. Kemal Bey ile Meral Hanım oturup, Cumhurbaşkanlığı adaylığında son kararı vermek isteseler, şöyle bir gelişme olacaktır.

2 ŞEHRİ KAYBETME KORKUSU

Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun son çıkmazda İmamoğlu veya Yavaş'ın CHP-İYİ Parti ortak adayı olmasına da, CHP'nin Ankara veya İstanbul belediye başkanlıklarının kaybedilmesi korkusuyla karşı olduğu konuşuluyor. Bu nedenle her parti kendi adayını gösterecek. Diyelim ki, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. İkinci tura Erdoğan ve CHP adayı kalacak. Son kerte de, Kemal Bey ile Meral Hanım ne yapabilirler? Ya, CHP zayıf bir ismi gösterir bu yolla Meral Hanım'ın ikinci tura kalmasını sağlamak isterler. Ya da Meral Hanım'ın uygun göreceği ikinci tur da İYİ Parti ve diğer HDP, DEVA, Gelecek Parti seçmenlerinin de oy vermesi mümkün olacak bir CHP'li milletvekili ismi öne çıkarırlar.

İYİ PARTİ İÇİNDE DERİN ABD KOLLARI

İYİ Parti'den İsmail Ok, ilk bombayı patlattı. "Sorosçu Hasan Seymen, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı yapıldı. Seymen, ABD'li denge denetleme ağı denen sivil toplum örgütünde görev yapıyordu. Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile İstanbul'da bir toplantıya katılmıştı" dedi. İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanlığı'na DERİN AMERİKA'nın aparatı Buğra Kavuncu'yu getirdiğini açıkladı. Özdağ, CHP-HDPİYİ PARTİ arasında gizli anayasa hazırlandığını iddia etti. Bu ittifakın arkasındaki siluet ne tesadüf yine DERİN ABD idi. Ne tesadüf 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisini hazırlayan E. Tümamiral Ergin Mengi, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Eroğan'ın yardımcısı çıktı. Daha da ilginci Mengi'nin, derin ABD'nin ÜST AKLI CFR'nin Türkiye şubesı Global İlişkiler Forumu'nun da araştırmacısı olduğu ortaya çıktı. Bu işler kısa süreli değildir. Acaba bu gelişmelerin başlangıcı ne zamandır sorusu akıllara geliyor. Şimdi bu ağın arka planına bakarken, ilginç bir örtüşme daha var. O da AKŞENER CLINTON BULUŞMASI.

Akşener 2011'de Clinton'la İstanbul'da buluşmuştu. Clinton Meral Hanım'la görüştükten sonra ABD Demokrat Parti'nin Başkan adayı oldu kaybetti. Evet. Bugün ABD'nin Başkanı Biden de DEMOKRAT PARTİLİ. BIDEN, Erdoğan'ı devirmek için kurgulanan Millet İttifakı için ne demişti: "Türkiye'de muhalefeti destekleyerek Erdoğan'ın devrilmesini sağlayacağız." NE TESADÜF... Bahçeli'nin büyük bir isabetle söylediği, "CHP-İP-HDP ağız birliği etmiş konuşuyor bırakın da 104 emekli amiralin bildirisinin hesabını verin. Çünkü alayınız işin içindesiniz" sözleri gerçekleri ifade ediyor. EVET. Gerçeklerin geç de olsa ortaya çıkma gibi bir huyu vardır.

AKŞENER-CLİNTON GÖRÜŞMESİNDEN GÜNÜMÜZE

GERÇEKLERİN geç de olsa ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. Ne yaparsanız yapın, gerçekler birgün önünüze düşer. Son bir yıl içinde Meral Akşener'in başkanlığını yaptığı İYİ PARTİ içinde ilginç olaylar yaşanıyor. Olayları ve açıklamaları ayrı değil aynı parantez içinde, yani BÜYÜK RESİM içinde değerlendirince ipin ucu Derin Amerika'ya, özellikle de Amerikan Demokrat Parti'ye kadar uzanırken, çok manidar bir durum ortaya çıkıyor. Hatırlayalım. Akşener, 2011'de DEMOKRAT PARTİLİ Amerikan Dışişleri Bakanı Hilary Clinton ile İstanbul'da buluştu. Basına kapalı görüşme sır olarak kaldı. İşte ilginç olaylar dizisi bundan sonra gelişti. İYİ Parti'de son bir yıldaki ilginç olayların ucu hep ABD Demokrat Parti'ye dayanıyor.

BAŞARILI OLAMADILAR

SIRASIYLA bakalım: "DERİN Amerika, 2016'da aparatları FETÖ darbesi ile Erdoğan'ı devirmeyi denedi. Başarılı olamadı. Ardından MHP'nin zayıflatılmasını kurguladı. Akşener Bahçeli'yi devirmeye kalktı. 25 Ekim 2017'de de MHP'yi bölerek İYİ Parti'yi kurdu. Derin Amerika Türkiye'de muhalefeti dizayn ederek, İYİ Parti'yi CHP ile işbirliğine soktu. 2018 seçimlerinde, CHP ile İYİ Parti ortaklığıyla AK PARTİ- MHP İttifakı'nın TBMM'de nitelikli çoğunluk 360 rakamını elde etmesini engelledi. Derin Amerika, 2019 yerel seçimlerinde, CHPİYİ Parti'nin yanına Saadet, HDP ve DP'yi taktı. Büyükşehirlerin CHP'nin eline geçmesini sağladı. 2020'de BIDEN, CHP-İYİ Parti'nin başını çektiği muhalefeti destekleyerek "Erdoğan'ı (ve Bahçeli) devireceğiz" dedi.