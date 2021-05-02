Pençe-Yıldırım şehitlerine veda

HAKKARİ'de bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı, memleketi Adana'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Aliye Kırmızı'nın cenazede dizlerine kapanan diğer oğlu Sedat'a, "Oğlum, Mehmet'in yerine seni göndereceğim" diyerek gözyaşlarını silmesi boğazları düğümledi. Şehit Kırmızı, Ceyhan Asri Mezarlığı'nda dualar edilerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

SON SÖZLERİ OLDU

Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Müslüm Toprak (25) da İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde sonsuzluğa uğurlandı. Şehit Toprak'ın şehit düşmeden saatler önce ailesiyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesindeki son sözleri yürekleri dağladı. Şehidin ailesine, "Sizden birinizi karınca ısırdığı zaman ne kadar acı duyarsa 'şehit' olan kimsede ölüm acısını da o kadar duyar" dediği öğrenildi.

SINIRA ÖZEL BİRLİK SEVKİYATI

'PENÇE-YILDIRIM' ve 'Pençe-Şimşek' ile 'Eren 13-Cudi-Besta' operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta, hem havadan hem karadan askeri hareketlilik yaşanıyor. Gece boyunca helikopter hareketliliğinin olduğu Şırnak'ta gündüz ise sınır hattına özel birlikler sevk edildi. Diyarbakır'dan kalkan savaş uçaklarıyla da terör hedefleri, yerle bir ediliyor