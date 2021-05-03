18 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgedeki salgın sürecini değerlendirmek üzere Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli'de toplantılar gerçekleştirdi. Tedbirlerin etkisinin kısa sürede görüldüğünü belirten Bakan Koca, test sayıları üzerinden atılan iftiralara tepki gösterdi. Koronavirüs aşılama sürecini hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Sputnik aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay yapılması beklenmektedir. Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle sevk edilmeye devam edilecek'' dedi. Koca, "Yaz döneminde 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızı aşılama konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgedeki salgın sürecini değerlendirmek üzere Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli'de toplantılar gerçekleştirecek. Basın karşısına geçen Bakan Koca önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz." dedi.

Koca, Bölge Değerlendirme Toplantısı için geldiği kentte Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Koca, ülke genelinde sıkılaştırılmış kurallarla süren bir kısıtlama uygulamasıyla beraber bölgelerde durum değerlendirmesi yaptıklarını belirtti.

İllerin durumunu yerinde değerlendirmek ve tedbirleri yerinde kontrol etmek için cuma günü Antalya'da olduklarını anımsatan Bakan Koca, bugün de Edirne'de Trakya'daki dört ili ele alacaklarını ifade etti.

TEDBİRLER ETKİLERİNİ GÖSTERDİ

Bakan Koca, son haftalarda Kovid-19 hasta sayılarında görülen artış nedeniyle tam kapanma tedbirlerine geçmek zorunda kalındığını belirterek, şunları kaydetti:

"İki hafta süreyle uygulanan tedbirlerin vaka sayısında istediğimiz düşüş hızına erişemememiz sebebiyle 17 günlük bir kapanma dönemi ile vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyoruz. Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uyumunu talep ediyor ve gösterilen hassasiyet için teşekkür ediyorum."

İFTİRALARA SERT TEPKİ

Vaka sayılarıyla test sayıları arasında ilişki kurularak asılsız yorumların yapıldığına dikkati çeken Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz. Buradan bir defa daha ifade etmek isterim. Testler semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalar ile temasın azalması beklenen bir durumdur. Bu da hem polikliniğe olan müracaatları hem de filyasyon kaynaklı testlerin sayısını düşürmektedir." diye konuştu.

Test sayılarının düşmesinin vaka sayısının düşmesinin sebebi değil sonucu olduğunu vurgulayan Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Tüm Türkiye'de son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumdadır. Özetle test sayılarının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sebebi değil, sonucudur. 14 aydır koronavirüs salgınını kontrol etmek adına büyük bir mücadele veriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yeni bir pik dönemi yaşadık. İlk etapta alınan kısıtlama tedbirlerinin sağladığı kısmi düşüşü tam kapanma ile etkili hale getirmeyi amaçlıyoruz. Düşüş hızını arttırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret haline geldi. Vatandaşlarımızın bu fedakarlığı sayesinde hedefimize ulaşacağız."

"BAYRAMI BAYRAM GİBİ YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Kısıtlama süreçleri sonunda bayrama bayram gibi girmek istendiği temennisini tekrarladığını vurgulayan Bakan Koca, "Bu ifadeyi tekraren söylüyorum. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz." dedi.

Hedefin, alınacak tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükünü her geçen gün azaltmak olduğuna işaret eden Bakan Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Filyasyon, salgınla mücadelede bildiğiniz gibi çok önem verdiğimiz bir faaliyetimiz. Bu sistemi dünyada etkin şekilde uygulayabilen nadir ülkelerden biriyiz. Filyasyon ekiplerimiz hem temaslıları belirleyip izole etmek, hem vatandaşlarımıza ilaçlarını ulaştırmak için canla başla mücadele ediyor. Edirne'de her biri üç kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 98."

Edirne'deki vaka sayılarına da değinen Bakan Koca, kentte son bir haftada vaka sayısının yüzde 50 oranında azaldığını, yatak doluluk oranının yüzde 52,1 yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 66,7 olduğunu söyledi.

Bakan Koca, Edirne aşılama programının başarıyla sürdüğünü 65 yaş üstü vatandaşlardan Edirne'de aşılanma oranının yüzde 88 olduğunu belirtti.

AŞI OLMAYA DAVET ETTİ

Salgını yenebilmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmak zorunda olunduğunu vurgulayan Bakan Koca, "Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

BAKAN KOCA, GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

18 yaş altı için tahmini tarih var mı?

Özellikle haziran ayı sonu itibariyle 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılama istiyoruz, bunda kararlıyız. Yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü gençlerimizi de aşılamayı planlıyoruz. Bizim toplam sözleşmesini yaptığımız 240 milyon doz aşıdan bahsediyoruz. 100 milyon dozu Sinovac... Önümüzdeki günlerde olumlu birtakım gelişmelerle bu sevkiyatın başlayabileceğini tahmin ediyoruz. Sputnik'le ilgili 50 milyon doz, Biontech'le ilgili de 90 milyon doz şeklinde sözleşme yapıldı. Haziran ayında 30 milyon doz şeklinde bir miktar söyleyebilirim. Yaz döneminde 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızı aşılama konusunda kararlıyız.

Sputnik V ilk sevkiyat takvim belli mi?

6 ay içinde 50 milyon doz aşının gelmesi şeklinde. İlk sevkiyatın Mayıs ayı içinde olmasını bekliyoruz. Geldikten sonra güvenlik testlerinden sonra hemen başlanır.

Yerli aşı Faz-3 çalışmaları ne durumda?

Bu aşının Faz-2 çalışması bitti, Faz-3 aşamasına bir iki hafta içinde geçilmiş olacak. Başarılı bir şekilde bu süreç devam ederse, eylül ayında bu aşının kullanıma geçebileceğini söylemek istiyorum.