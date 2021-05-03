MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım görüntülerini paylaştı

MSB, Twitter hesabından Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ait görüntüleri paylaştı.

Yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor" açıklaması yapıldı.