Son dakika: AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında basın karşısına çıktı. AK Parti Sözcüsü Çelik önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından derlenenler;

Rum tarafının uzun zamandır yürüttüğü taktik var. 'Sürekli olarak masaya oturalım, uzlaşmadan uzak duralım. Türkiye'nin hak ve menfaatlerini örseleyelim, bunu Türkiye ve KKTC kabul etmediği zaman AB'ye şikayet edelim' diye yaklaşımları var.

Bu kısır döngü devam ediliyor, sürekli aynı yere geliyor. Maksimalist taleplerle KKTC'yi yutmak istedikleri görülüyor. Bir müzakere olacaksa, bu müzakerenin parametrelerinin önceden neyin olması gerektiği ifade edildi. Yıllarca kaybedilmiş zamana yeni zaman kayıpları gibi yaklaşımlara Türkiye ve KKTC uzak duruyor. Bu zeminlerde herhangi bir müzakere zemininin bulunamadığı ortaya çıkmıştır.

AB'YE YUNANİSTAN VE RUM KESİMİ TEPKİSİ

Anastiyadis'in paskalya bayramı vesilesiyle yaptığı açıklama müzakere zeminini tahrip ettiğini ortaya açık konuyor. 'Osmanlı İmparatorluğu hayali peşinde koşan küstahlar var' diyor. Bir kişinin böyle bozuk ağızla konuşması zihniyetinin ne kadar bozuk olduğunu ortaya koyuyor. Binlerce Türkün kanı olan EOKA terör örgütünün yıldönümü kutlandı. Avrupalı faşistlerin diliyle konuşan bir kişi olduğunu görüyoruz. Yapmaya çalıştıkları şey KKTC'yi yok etmek, hak ve menfaatlerini gasp etmek, Türk kesimini o egemen devlete yamanmış bir kurgu olduğunu biliyoruz. Aşırı ve maksimalist talepleri kabul görmediği için, KKTC eşit egemenlik hakkını talep ettiği için büyük bir çılgınlık içinde bu konuşmaları yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'ye yaptığı bu saygısızlığı aynen iade ediyoruz.

Yakında yapılacak bir zirvede Türkiye'ye ve KKTC'yi Avrupa liderlere şikayet edeceğinden bahsediyor. Bu söylem artık sıkmıştır. Rum kesiminin AB'yi oyuncak haline getirmesi kabul görüyorsa bu onlara hayırlı olsun. Biz bir mahalle dayanışma çerçevesinde AB'nin arkasındayız diyenler varsa bu onlara hayırlı olsun.

Miçotakis çıkıp diyor ki; 'Türkler ile olan sorunlarımızı AB sorunları halien getirdik. Bakın bu Miçotakis'in başarısı değil. Bu AB'nin vizyonsuzluk neticesinde Miçotakis'e hediye ettiği bir mekanizmadır. Baştan aşağı vizyonsuz bir yaklaşımdır. Kuşkusuz Rum Kesimi'nin hakaretlerini kendilerine buradan iade ediyoruz.

TERÖR OPERASYONLARI

23 Nisan'da yeni bir aşamaya geçildi. Metina ve Avaşin bölgesinde operasyonlar devam etmektedir. Bine yakın terör yapılanması hedef alındı. TSK tarihi mekanlara ve sivillere karşı hassa hareket etmektedir.

Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılıdır. Milli güvenliğimiz için operasyonlar devam edecek

ADANA'DA ATIK İDDİASI

İşkenceye sıfır tolerasn diyorsak, doğaya karşı da bunu savunuyoruz. Doğaya yapılan işkence insana karşı yapılmaktadır.

AB'nin çöpünün Çukurova bölgesine döküldüğü yönünde yayınlar gördük. 26 işletmeye men cezası verildi. Bu ihanetlere karşı da mücadele edilecektir.