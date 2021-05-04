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Haberler Gündem Bakan Selçuk'tan LGS paylaşımı! Erişime açıldı

Bakan Selçuk'tan paylaşımı! Erişime açıldı

Gelen son dakika haberine göre; Bakanı , 'ye hazırlanan öğrenciler için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, 'LGS’ye hazırlık sürecinde Mayıs ayı örnek sorularıyla öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Örnek sorularımızı erişime açtık.' dedi. İşte haberin ayrıntıları...

Bakan Selçuk'tan LGS paylaşımı! Erişime açıldı

04.05.2021, 11:04

Bakan Selçuk, LGS'ye hazırlanan öğrencilere çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

LGS'ye hazırlık sürecinde Mayıs ayı örnek sorularıyla öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Örnek sorularımızı http://meb.ai/vw48Bq'de erişime açtık.

Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum, daima sizinleyiz gençler...

MEB'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi;

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik olarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından beri her ay örnek sorular yayımlanmaya devam ediyor.

Bu yılki ilk örnek soru paketi 2 Aralık 2020, ikinci örnek soru paketi ise 6 Ocak, üçüncü soru paketi 4 Şubat 2021, dördüncü soru paketi 8 Mart 2021, 5. soru paketi ise 9 Nisan 2021 itibarıyla 8. sınıf öğrencilerinin istifadesine sunulmuştu.

Mayıs ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Mayıs ayı örnek soruları ile beraber 2018 Ekim ayından itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 1.105'e ulaştı.

Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanıyor.

Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanan örnek sorulara meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.

Mayıs Ayı Sayısal Bölüm Örnek Soruları için tıklayınız.
Mayıs Ayı Sözel Bölüm Örnek Soruları için tıklayınız.

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