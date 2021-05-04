Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates, ortak bildiri ile boşanacaklarını açıkladı.
Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bill Gates, 27 yıllık evliliği sona erdirme kararı aldıklarını aktardı. Bill & Melinda Gates Vakfının kurucuları olarak vakfı idare etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.
Boşanma anlaşması hakkında açıklama yok
Gates, "Ancak hayatımızın sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimizi düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.
3 çocuğu olan Gates çifti, boşanma anlaşması hakkında ise açıklama yapmadı.
Bill Gates ile Melinda Gates boşanıyor! Servet paylaşımında soru işareti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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