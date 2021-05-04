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Haberler Gündem Bill Gates ile Melinda Gates boşanıyor! Servet paylaşımında soru işareti

ile boşanıyor! Servet paylaşımında soru işareti

Milyarder iş adamı ile eşi boşanıyor. Boşanma anlaşması hakkında açıklama yapılmadı. 'un kurucusu Bill Gates, Melinda Gates ile 27 yıldır devam eden evliliklerin sona geldiğini, Twitter üzerinde yayınladığı bu mesajla tüm dünyaya duyurdu.

Bill Gates ile Melinda Gates boşanıyor! Servet paylaşımında soru işareti

04.05.2021, 10:15

Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates, ortak bildiri ile boşanacaklarını açıkladı.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bill Gates, 27 yıllık evliliği sona erdirme kararı aldıklarını aktardı. Bill & Melinda Gates Vakfının kurucuları olarak vakfı idare etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Boşanma anlaşması hakkında açıklama yok

Gates, "Ancak hayatımızın sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimizi düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

3 çocuğu olan Gates çifti, boşanma anlaşması hakkında ise açıklama yapmadı.

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