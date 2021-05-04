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Bill Gates ile Melinda Gates boşanıyor! Servet paylaşımında soru işareti

Milyarder iş adamı Bill Gates ile eşi Melinda Gates boşanıyor. Boşanma anlaşması hakkında açıklama yapılmadı. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Melinda Gates ile 27 yıldır devam eden evliliklerin sona geldiğini, Twitter üzerinde yayınladığı bu mesajla tüm dünyaya duyurdu.

04.05.2021, 10:15