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Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Başkan , Büyükelçisi ile Büyükelçisi 'nin güven mektuplarını kabul etti.

Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
DHA

04.05.2021, 15:58

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Şili Büyükelçisi Rodrigo Arcos Castro ile Gine Bissau Büyükelçisi Malam Mane'yi kabul etti.

Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler ve beraberindekiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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