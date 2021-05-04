Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Şili Büyükelçisi Rodrigo Arcos Castro ile Gine Bissau Büyükelçisi Malam Mane'yi kabul etti.
Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler ve beraberindekiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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