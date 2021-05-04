Eli kanlı çetenin 9 üyesi yakalandı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Büyükçekmece ve Bakırköy ilçeleri başta olmak üzere il genelinde faaliyet gösteren ve geçmiş tarihlerde "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "yağma amaçlı tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" gibi suçlara karışan bazı şüpheliler tespit edildi.

EŞ ZAMANLI BASKIN

YÜRÜTÜLEN soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütü üyelerinin yakalanması için 29 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 580 fişek ele geçirildi.

3 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU

AYRICA çete tarafından 2016 yılının Temmuz ayında Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bulunan bir kafeye silahlı saldırı eylemi gerçekleştirildiği, saldırı sonucu 3 kişinin ölümüne neden olmak suçundan firari olarak kırmızı bültenle aranan C.S'nin de İnterpol tarafından Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiği öğrenildi. C.S'nin, önceki gün sevk edildiği adli makamlara tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.