PKK’ya 1 ayda 31 çizik

Terör örgütü PKK'ya yönelik 1 aylık bilanço netleşti. Operasyonlarda nisan ayı boyunca 31 terörist etkisi hale getirildi. Ay başında Mardin Nusaybin'de öldürülen 6 kişilik terörist grubu içinde kırmızı kategoride aranan İranlı sözde Mardin eyalet sorumlusu Hewraman kod adlı Hasan Mahmudi, turuncu listede aranan sözde Bagok bölge sorumlusu Teyyüp Çam, turuncu listedeki sözde Ömeryan alan sorumlusu Yakup Salgın, sözde Kerboran bölge sorumlusu İsmet Bilgiç, sözde Gabar Cephe yönetimindeki Serdar Sağlam ölü, Haki kod adlı bir terörist de yaralı ele geçirildi.



Diyarbakır'ın Lice ilçesi Arıklı Köyü kırsalında Roketler adıyla bilinen JÖH Taburu'nun düzenlediği nokta operasyonda sözde bölge sorumlusu turuncu listede aranan Dara Zagros kod adlı Abdulsıttar Özer yaralı, Mahir Amed kod adlı Ömer Kırmaz ölü ele geçirildi.





Önceki gün Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında mağarada etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı terörist ile birlikte ele geçirilen silah ve mühimmatlar dün TSK tarafından sergilendi.



3'Ü ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü "Eren-2 Lice" operasyonuyla 6 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler arasında; 10 milyon lira ödülle "kırmızı" kategoride aranan PKK yöneticilerinden Suna Taş'ın da bulunduğu öğrenildi. Etkisiz hale getirilen Latife Hanibi'nin ise sözde Amed Eyaleti Lice Bölgesi Kadın Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü, terörden arananlar listesinde "turuncu" kategoride bulunduğu öğrenildi. Dilan Silinsin'in ise PKK'nın sözde Amed Eyaleti, Lice bölgesinde faaliyet yürüten isimlerden olduğu, terör arananlar listesinde "Gri" kategoride yer aldığı belirtildi.