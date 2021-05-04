  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem PKK’ya 1 ayda 31 çizik

’ya 1 ayda 31 çizik

’ya yönelik operasyonlarda son 1 ayda 31 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan 3’ü 10 milyonluk kırmızı, 5’i 1 milyonluk turuncu listede aranıyordu

PKK’ya 1 ayda 31 çizik
SABAH

04.05.2021, 08:32

Terör örgütü PKK'ya yönelik 1 aylık bilanço netleşti. Operasyonlarda nisan ayı boyunca 31 terörist etkisi hale getirildi. Ay başında Mardin Nusaybin'de öldürülen 6 kişilik terörist grubu içinde kırmızı kategoride aranan İranlı sözde Mardin eyalet sorumlusu Hewraman kod adlı Hasan Mahmudi, turuncu listede aranan sözde Bagok bölge sorumlusu Teyyüp Çam, turuncu listedeki sözde Ömeryan alan sorumlusu Yakup Salgın, sözde Kerboran bölge sorumlusu İsmet Bilgiç, sözde Gabar Cephe yönetimindeki Serdar Sağlam ölü, Haki kod adlı bir terörist de yaralı ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Arıklı Köyü kırsalında Roketler adıyla bilinen JÖH Taburu'nun düzenlediği nokta operasyonda sözde bölge sorumlusu turuncu listede aranan Dara Zagros kod adlı Abdulsıttar Özer yaralı, Mahir Amed kod adlı Ömer Kırmaz ölü ele geçirildi.



Önceki gün Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında mağarada etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı terörist ile birlikte ele geçirilen silah ve mühimmatlar dün TSK tarafından sergilendi.

3'Ü ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü "Eren-2 Lice" operasyonuyla 6 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler arasında; 10 milyon lira ödülle "kırmızı" kategoride aranan PKK yöneticilerinden Suna Taş'ın da bulunduğu öğrenildi. Etkisiz hale getirilen Latife Hanibi'nin ise sözde Amed Eyaleti Lice Bölgesi Kadın Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü, terörden arananlar listesinde "turuncu" kategoride bulunduğu öğrenildi. Dilan Silinsin'in ise PKK'nın sözde Amed Eyaleti, Lice bölgesinde faaliyet yürüten isimlerden olduğu, terör arananlar listesinde "Gri" kategoride yer aldığı belirtildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

PKK’ya 1 ayda 31 çizik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.