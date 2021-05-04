Sağlık Bakanı Koca: Tedbirler sonuç veriyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanmanın 4. gününde Edirne Valiliği'nin ziyaret etti. Bakan Koca, ziyaretin ardından kameraların karşısına geçti. Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz. VAKA sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz. Tüm Türkiye'de son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumda. Sürecin sonunda bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz."

50 MİLYON SPUTNİK 30 MİLYON BİONTECH

KORONA virüs aşılama süreci hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sputnik V aşılarında 6 ay içinde 50 milyon doz teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. BioNTech aşısı ise Haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacak. Toplam 90 milyon doza ulaşacak. Benzer şekilde Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek" dedi. Bakan Koca, yaz döneminde 18 yaş ve üstü tüm vatandaşları aşılama konusunda da kararlı olduklarını söyledi.