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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman'la telefonda görüştü

Son dakika: , Kralı Selman'la telefonda görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kralı Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman'la telefonda görüştü

04.05.2021, 22:28 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021, 22:42

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı.

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