Son dakika: Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman'la telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı.
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı.
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