AK Partili Gökcan müjdeyi verdi: Marmaris’e PCR cihazı gönderilecek

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Marmaris Devlet Hastanesi'ne PCR (Kovid-19) test cihazı geleceğinin müjdesini verdi. Muğla'nın ilçelerinde yapılan test numunelerinin daha önce Muğla'ya gönderilerek sonuçların alındığının altını çizen Gökcan, "Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yaptığımız görüşme sonrasında Türkiye genelinde farklı illere gönderilmek üzere planlaması yapılan 30 adet Kovid- 19 Hızlı PCR cihazından birinin turizm merkezlerimizden Marmaris ilçemize gönderilmesi için söz aldık. Hızlı PCR cihazı önümüzdeki günlerde Marmaris Devlet Hastanemizde kullanılmaya başlanacak" sözlerine yer verdi.

■ FERDİ YAVUZ