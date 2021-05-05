Kapanma uzayacak mı? Herkesin gözü bu toplantıda

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tam kapanmanın 6'ncı gününde kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantı saat 16.30'da video konferans ile yapılacak. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek.

Toplantıda mutasyonlar, tam kapanmanın etkileri, son vaka tablosu, hastanelerdeki son durum ve aşılama gibi önemli konu başlıkları ele alınacak.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18.00'de bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek.





İLLERE GÖRE SAYILARI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.



İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu.

Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok vaka görülen iller olurken, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van 100 bin kişide en az vaka görülen iller oldu.

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