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Haberler Gündem SON DAKİKA HABERİ... Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayılarını açıkladı

SON DAKİKA HABERİ... bugünkü sayılarını açıkladı

'ndan son dakika haberi... Bugünkü test, ve vefat sayıları açıklandı. Son 24 saatte 229 bin 491 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 476 kişinin testi pozitif çıktı, 356 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 418 oldu, 35 bin 464 kişinin tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 589 bin 501'e yükseldi.

SON DAKİKA HABERİ... Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayılarını açıkladı

05.05.2021, 21:03 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021, 21:14

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