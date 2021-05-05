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SON DAKİKA HABERİ... Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika haberi... Bugünkü test, vaka ve vefat sayıları açıklandı. Son 24 saatte 229 bin 491 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 476 kişinin testi pozitif çıktı, 356 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 418 oldu, 35 bin 464 kişinin Kovid 19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 589 bin 501'e yükseldi.

05.05.2021, 21:03 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021, 21:14