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Haberler Gündem FETÖ’nün Afrika imamı tutuklandı

FETÖ’nün imamı tutuklandı

FETÖ’nün Afrika imamı tutuklandı

6.5.2021

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aranırken İstanbul'da gaybubet evinde yakalanan FETÖ'nün sözde Demokratik Kongo Cumhuriyeti imamı İbrahim Tatar (50), 'Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan tutuklandı. Örgütün Afrika yapılanmasını başlattığı iddia edilen Tatar, elebaşı Gülen ile direkt irtibat kurduğu için örgüt içinde 'sözde kahraman' ilan edilmişti.

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