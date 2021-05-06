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İçişleri Bakanlığınca "Eren-15 Dağı-Çemçe Madur Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca , , ve 'da 2 bin 65 personelin katılımıyla "Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu" başlatıldı. Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da jandarma komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularından oluşan 2 bin 65 personelin katılımıyla yürütülen operasyonla bölgede barındığı belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığınca Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu başlatıldı
AA

06.05.2021, 10:44

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonları, halkın desteğiyle kararlı şekilde başarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da "Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu" başlatıldı.

Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 135 operasyonel tim, 2 bin 65 personel görev alıyor.

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