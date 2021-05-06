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Haberler Gündem İsrail Lazkiye’yi vurdu: 1 ölü 6 yaralı

İsrail Lazkiye’yi vurdu: 1 ölü 6 yaralı

İsrail Lazkiye’yi vurdu: 1 ölü 6 yaralı

6.5.2021

İSRAİL tarafından Suriye'nin Lazkiye ve Hama kentlerindeki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirildi. Lazkiye'deki saldırıda bir sivil hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Saldırı sırasında bir plastik fabrikasının da vurulması sonucu yangın çıktı. İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İsrail, Suriye'nin 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana bölgedeki terörist gruplarla mücadele çabaları gerekçesiyle İran bağlantılı askeri milisleri hedef almak için yüzlerce saldırı gerçekleştirmişti.

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