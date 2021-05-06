İzmir ‘azalan vaka’ sayısında lider

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayısı en çok azalan illerin başında İzmir'in geldiğini duyurdu. Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars" ifadesini kullandı. Sağlık Bakanlığı, 81 il için 24-30 Nisan'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Her 100 bin kişideki vaka sayısı, bir önceki haftaya (17-23 Nisan) göre tüm illerde düştü. 24-30 Nisan'ı kapsayan verilere göre; İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı bir haftada 854.5'ten 532.02'ye, Ankara'da 567.88'den 361.52'ye, İzmir'de 335.09'dan 223.34'e düştü. Böylece vaka azalışı İstanbul'da 322,73, Ankara'da 206,36, İzmir'de 111,75 olarak kayıtlara geçti. Önceki hafta Ankara'da vaka sayısı 33.74 artarken; İstanbul'da 65,82; İzmir'de 16,88 azalmıştı.

ÜÇÜNCÜ DOZUMUZ 'YERLİ AŞI' OLACAK

SAĞLIK Bakanı Fahrettin koca, eylül itibariyle yerli aşının devreye gireceğini söyledi. Bakan Koca, ikinci dozdan 6 ay sonra yapılması önerilen üçüncü doz hatırlatma aşısının yerli aşıyla yapılacağını söyledi. Yerli aşıda Erciyes Üniversitesi'nin inaktif aşısında çalışmaların Faz-3 aşamasına geçmek üzere olduğu bilgisini paylaşan Bakan Koca, "Şu an nüfusumuzun 3 katı kadar sözleşmeye bağlı aşı var. 100 milyonu Çin, 50 milyonu Sputnik. Sputnik'in tedarik planlı birkaç hafta içerisinde netleşmiş olacak. Ayrıca 90 milyonu da BioNTtech olmak üzere toplam 240 milyon. Yani nüfusumuzun 3 katı kadar doz ile ilgili yapılmış sözleşmelerimiz var" dedi.