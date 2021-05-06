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Haberler Gündem Nijer’deki silahlı saldırıda 20 kişi öldü

’deki silahlı saldırıda 20 kişi öldü

Nijer’deki silahlı saldırıda 20 kişi öldü

6.5.2021

NİJER'DE silahlı kişilerin saldırısında 16 asker ile 4 sivil yaşamını yitirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 200'e yakın silahlı kişinin ülkenin batısındaki Banibangu bölgesine saldırdığı, güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle de çatışma çıktığı belirtildi. Açıklamada, çatışma sırasında 16 asker ile 4 sivilin öldüğü, bazı askerlerin kaybolduğu, bunların da saldırganlar tarafından kaçırılmış olabileceği ifade edildi. Tahoua bölgesinde 1 Mayıs'ta askerlere silahlı saldırı düzenlenmiş, 16 asker hayatını kaybetmişti.

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