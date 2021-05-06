Dışişleri Bakanlığı, Letonya Parlamentosu'nun 1915 olayları konusunda aldığı karar hakkında açıklamada bulundu.
Bakanlık, "Letonya Parlamentosu'nda bugün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğindeki hükümsüz bir teşebbüstür. Bu talihsiz ve hukuk dışı kararı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Parlamentolar tarih yazma ve yargılama mekanları değildir" ifadelerine yer verildi.
Türkiye'den Letonya'ya tepki: Kararı reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.