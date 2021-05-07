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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Belarus ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü

07.05.2021, 17:03 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021, 17:18

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Belarus ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

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