  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Büyük Çamlıca Camii'nde Cuma namazını kıldı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı , Büyük 'nde Cuma namazını kıldı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı , sağlık sorunlarıyla nedeniyle görevinden ayrılması sonrası ilk kez görüntülendi. Cuma namazını 'nde eda eden Berat Albayrak'ın fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Büyük Çamlıca Camii'nde Cuma namazını kıldı

07.05.2021, 19:29 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021, 19:55

Uzun bir aradan sonra Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Büyük Çamlıca Camisi'nde namaz kılarken görüntülendi. Berat Albayrak'ın fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Büyük Çamlıca Camii'nde Cuma namazını kıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.