Uzun bir aradan sonra Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Büyük Çamlıca Camisi'nde namaz kılarken görüntülendi. Berat Albayrak'ın fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sağlık sorunlarıyla nedeniyle görevinden ayrılması sonrası ilk kez görüntülendi. Cuma namazını Çamlıca Camisi'nde eda eden Berat Albayrak'ın fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
Uzun bir aradan sonra Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Büyük Çamlıca Camisi'nde namaz kılarken görüntülendi. Berat Albayrak'ın fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Büyük Çamlıca Camii'nde Cuma namazını kıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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