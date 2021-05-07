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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Büyük Çamlıca Camii'nde Cuma namazını kıldı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sağlık sorunlarıyla nedeniyle görevinden ayrılması sonrası ilk kez görüntülendi. Cuma namazını Çamlıca Camisi'nde eda eden Berat Albayrak'ın fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

07.05.2021, 19:29 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021, 19:55