‘Parlamentolar tarih yazma ve yargılama mekanları değildir’

Dışişleri Bakanlığı, Letonya Parlamentosu'nda dün kabul edilen 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan kararı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Letonya Parlamentosu'nda bugün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğindeki hükümsüz bir teşebbüstür. Bu talihsiz ve hukuk dışı kararı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz" denildi. Parlamentoların tarih yazma ve yargılama mekanları olmadığı vurgulanan açıklamada, "1915 olaylarına ilişkin olarak uluslararası hukukta tanımlanmış olan soykırım ifadesinin kullanılabilmesi için gereken şartların hiçbiri mevcut değildir. Bu teşebbüs, başta 1948 Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi hükümleri olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 1915 olaylarının tartışmalı niteliğini açıkça ifade eden 2013 ve 2015 tarihli kararlarına da aykırıdır" ifadeleri kullanıldı.

MSB DE PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından, Letonya Parlamentosu'nda dün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karara yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, "Letonya Meclisi'nin soykırım kararını da reddediyoruz ve tanımıyoruz" denildi.