Son dakika: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Ovacık kırsalında jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada, 3 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
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