  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 'nin ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

Son dakika: 3 terörist etkisiz hale getirildi
AA

07.05.2021, 17:33 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021, 17:38

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Ovacık kırsalında jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada, 3 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: 3 terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.