Türkiye’de 2 doz aşı olanların sayısı 10 milyonu geçti

TÜRKİYE'DE koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan korona virüs aşısının 2 dozunu da olan kişi sayısı 10 milyonu geçti. Ülke genelinde yalnızca ilk doz aşı olanların sayısı 14 milyon 352 bin 956 olurken, toplam yapılan aşı sayısı da 24 milyon 353 bin 636 olarak gerçekleşti. İzmir'de toplam yapılan aşı sayısı ise 1 milyon 652 bin 647; 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 974 bin 271, 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 678 bin 376 oldu.

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