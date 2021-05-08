Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarda bulunan İsrail'e çok sert tepki gösterdi.
Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail'in ilk kıblemiz #MescidiAksa'ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklaması;
Başkan Erdoğan'dan İsrail'in Filistin'e düzenlediği alçak saldırıya kınama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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