Başkan Erdoğan'dan İsrail'in Filistin'e düzenlediği alçak saldırıya kınama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarda bulunan İsrail'e çok sert tepki gösterdi.



Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail'in ilk kıblemiz #MescidiAksa'ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklaması;