  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan İsrail'in Filistin'e düzenlediği alçak saldırıya kınama

'dan 'in 'e düzenlediği alçak saldırıya kınama

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "’in ilk kıblemiz #’ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan İsrail'in Filistin'e düzenlediği alçak saldırıya kınama

08.05.2021, 20:40 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021, 20:47

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarda bulunan İsrail'e çok sert tepki gösterdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail'in ilk kıblemiz #MescidiAksa'ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklaması;

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'dan İsrail'in Filistin'e düzenlediği alçak saldırıya kınama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.