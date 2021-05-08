Devlet dağlara kartpostal atıyor

JANDARMA Genel Komutanlığı tarafından yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin teslim olmaları için kırsal alana helikopterlerle, Türkçe ve Kürtçe 'Kaç bayram geçti yoksun, asıl bayram senin geldiğin gün olsun' gibi mesajlar içeren 10 bin kartpostal bırakıldı. Kentte, teröristler tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki eylemlerini sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdüren aileler de projeye destek verdi.

DİYARBAKIR'DA 2 yıl önce 16 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemini sürdüren Celil Begdaş, evlat nöbetinde 25 çocuğun ailesine kavuştuğunu ifade ederek, oğluna da teslim olması için çağrıda bulundu. Çocukları kaçırılan diğer ailelere de seslenen Begdaş, "Buradaki anne babalara bayram yok. Ben buradan Diyarbakır halkına, bütün anne babalara sesleniyorum gelin hakkımız olan evlatlarımızı onlardan alalım. Birlik olalım. Bizim çadır zaferi kazanmış. Teslim olanların 25'i çadırdaki ailelerin çocuğudur. Devletimiz de dağlara kartpostal atıyor. Gelsinler, teslim olsunlar. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Suç bizde de var. Çocuklarımıza sahip çıkmamız lazımdı" diye konuştu.