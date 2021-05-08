Türkiye'den üst üste Kudüs'teki İsrail terörüne tepki! Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir!

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırıları sürüyor.



Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü. İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.







178 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre; İsrail polisinin, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa, Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında yaralı sayısı 178'e yükseldi.





A HABER CANLI YAYININDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'ya alçakça saldıran İsrail'e çok sert tepki gösterdi.



Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Ömer Çelik, İsrail'in planlı olarak bu eylemleri gerçekleştirdiğini ve Mescid-i Aksa'nın varlığına yönelik bir provakasyon yapıldığını bildirdi.





İsrail'in bu tutumunun tamamen ırkçı ve faşizan bir yaklaşım olduğunun altını çizen Ömer Çelik, günler öncesinden fanatik Yahudiler kışkırtıldığını ifade etti.



ULUSLARARASI TOPLUMA SESLENDİ

Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için önemine değinen Çelik, uluslararası topluma çağrıda bulundu. Mescid-i Aksa'nın statüsünün uluslararası olarak belirlendiğini söyleyen Çelik, dünyanın bu duruma neden sessiz kaldığını sordu.





BİZ SESİMİZİ YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bu saldırının tüm insanlığa yapıldığını söyleyen Çelik, yarın bu saldırının uluslararası toplum tarafından kınanmayacağını ifade etti. "Biz sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" diyen Çelik, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.





MESCİD-İ AKSA KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

"Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir" diyen Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasının en büyük takipçisi olduğunu belirterek Filistin halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.





İBRAHİM KALIN'IN AÇIKLAMALARI

"SALDIRILARI ŞİDDETLİ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Kalın, "Yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bu kademeli sistematik İsrail saldırıları ilk defa olmuyor. Ve işgalci İsrail güçlerinin Ramazan orucunu ve Mescid-i Aksa'yı dahi hiçe sayan, hiçbir kutsala saygısı olmayan tavrını oraya koyan bir durumla karşı karşıyayız. Filistin halkı yalnız değildir. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türkiye olarak Filistin'in haklı davasında yanlarında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Saldırıları şiddetli şekilde kınıyoruz" dedi.

"BATI DÜNYASI BU DURUMDAN UTANÇ DUYMALI"

Kalın, "Batı dünyası yaşanan bu durumdan utanç duymalı" sözleriyle İsrail'in uyguladığı insanlık dışı tavra tepki gösterdi.

"İŞGALCİ BİR GRUP VATİKAN'A SALDIRSAYDI..."

"Dünyanın bir başka yerinde bir başka dinin kutsal mekanına böyle bir saldırı olsaydı acaba dünya kamuoyu ne derdi? diyen Kalın, "İşgalci bir grup Vatikan'a saldırsaydı dünya kamuoyu nasıl tepki verirdi? Bu yaşananları ibretle izliyoruz. Bunun hesabını soracağız. Cumhurbaşkanımızın net bir ifadesi var 'Kudüs kırmızı çizgimizdir.' bu bizim duruşumuzdur" ifadelerini kullandı.





SÜLEYMAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARI



SES ÇIKARACAK ÜLKE SAYISI AZ

Bu saldırının insanlığa ve ahlaka sığmadığını belirten Soylu, "dini bağlantılar üzerinden oluşan bir terör saldırısıdır" dedi. "Kudüs'ün başkent ilan edenlerle bunu sorgulamak lazım" diyen Bakan Soylu, Türkiye dışında ses çıkarabilecek ülke sayısının az olduğunu ifade etti.

ÜÇ MAYMUNU OYNAMAYA DEVAM ETSİNLER

Birileri üç maymunu oynamaya devam etsin diyen Süleyman Soylu, saldırının sadece Müslümanlara değil insanlığa yapıldığını ifade etti. Kendi içindeki problemleri öteleyen bir batı dünyası var diyen Bakan Soylu, saldırıyı kınadıklarını bir kez daha ifade etti.



İSRAİL'İN NASIL ŞIMARTILDIĞINI GÖRÜYORUZ

Bu davranışlarla bizim kalbimizi acıtmaya çalışıyorlar diyen Bakan Soylu, bunun farkında olduklarını söyledi. ABD'nin Kudüs'ü nasıl başkent ilan etmişse ve İsrail'i nasıl şımartmışsa bu saldırının da bunun bir sonucu olduğunu ifade etti.





NUMAN KURTULMUŞ'UN AÇIKLAMALARI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber canlı yayınında İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına sert tepki gösterdi.

BU BİR İNSANLIK SUÇUDUR

Kurtulmuş, "Kabul edilemez bir saldırıdır, bu insanlık saldırıdır, vahşettir. Bütün dünyanın gözü önünde zaten Ramazan ayının başında saldırılarını yoğunlaştırıyorlar. Filistinli Müslümanlara karşı yıldırma ve baskı harekâtını sürütüyorlar. Bu asla kabul edilemez. Bu bir insanlık suçudur."

DÜNYA İSRAİL'İ DURDURMALI

"Bu bir din ve insanlık düşmanlığıdır. Bunu bu şekilde ortaya konması bir sürpriz de değildir. İsrail İslam dünyasının içinde bulunduğu durumdan, bölünmüşlükten istifade ediyor. Filistin topraklarını tamamen Müslümansızlaştıracak bir siyaset uyguluyor. Dünya İsrail'i durdurmalıdır."

BÖLGE ÜLKELERİ GÖZÜNÜ AÇMALI

"Ne yaparlarsa yapsınlar kazanan Filistin olacaktır. (Filistin) 1 milyar 700 milyon Müslüman'ın onurunu korumak için mücadele veriyorlar! Allah Filistinli kardeşlerimizden razı olsun" dedi. Kurtulmuş ayrıca "Saldırılar bölge ülkelerinin de gözünü açmalıdır" ifadeleirni kullandı.





MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

İsrail'in Ramazan ayında saldırganlığını artırdığını söyleyen Çavuşoğlu, Filistinlilerin koronavirüs bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya girmelerinin engellenmek istendiğini söyledi.





İsrail'in iki devletli çözümü kullandığını söyleyen Çavuşoğlu önümüzdeki günlerde bu provokasyonların devam edeceğini söyledi. Bu saldırıya Yahudilerin de ses çıkarması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, insan haklarından bahsedenlerin İsrail'e dur demesi gerektiğini ifade etti.

Suudi Arabistan ile yapılan görüşmede Filistin meselesinin de konuşulacağını söyleyen Çavuşoğlu, Mısır ile yakınlaşma Filistin davasına olumlu yansıyacağını da söyledi.

FUAT OKTAY'IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugüne kadar Filistinlilerin yanında olduklarını ve bundan sonrada yanlarında olacaklarını söyledi. Bu olayın BM Genel Kuruluna taşınacağını söyleyen Oktay, "biz bu konuda gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Oktay ayrıca bu işgalin ve yeni yerleşim yerlerine yönelik yapılan saldırıların her zaman karşısında duracaklarını söyledi.

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