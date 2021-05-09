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Başkan Erdoğan, 'ın kuruluş yıl dönümünü ve İdari Yargı Günü'nü kutladı

Başkan , bürokrasiye inceleme, danışma ve karar organı vasfıyla yardımcı olan, yönetimi de yargı yoluyla denetleyen Danıştayın, 'nin vasfının korunmasında ve güçlendirilmesinde vazgeçilmez bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan, Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünü ve İdari Yargı Günü'nü kutladı
AA

09.05.2021, 16:05

Başkan Erdoğan, Danıştayın kuruluş yıl dönümü ve İdari Yargı Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Şura-yı Devlet" adıyla kurulduğu 1868'den bugüne, Türkiye'nin yargı sisteminin işleyişinde etkin bir role sahip Danıştayın 153. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bürokrasiye inceleme, danışma ve karar organı vasfıyla yardımcı olan, yönetimi de yargı yoluyla denetleyen Danıştay, ülkemizin hukuk devleti vasfının korunmasında ve güçlendirilmesinde vazgeçilmez bir konuma sahiptir. Danıştay ve idari yargının kıymetli mensuplarının da üstün hizmet anlayışlarıyla ülkemizde adaletin tesisi, hukukun üstünlüğü konularında büyük sorumluluklar üstlendiğine inanıyorum. Danıştay ve idari yargı mensuplarımızın ülkemizin menfaatleri, milletimizin değerleri doğrultusunda, hukuk devleti ilkelerinden taviz vermeden çalışacaklarına inancım tamdır. Danıştayın kuruluş yıl dönümü ve İdari Yargı Günü vesilesiyle, başta Sayın Başkan ve üyeler olmak üzere idari yargı mensuplarını en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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