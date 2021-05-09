Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiç bir yer güvenli değil! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.
Teröristler için hiç bir yer güvenli değil!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2021
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/XfM3eV387u
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