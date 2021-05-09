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Haberler Gündem Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyi bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

09.05.2021, 14:13

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiç bir yer güvenli değil! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

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