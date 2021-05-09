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Son dakika:Başkan Erdoğan'dan '' mesajı

Son dakika haberi...Başkan , flaş açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "'nin güçlü bir küresel aktör olmasının önündeki en büyük engel stratejik sabır ve vizyon eksikliğidir." dedi.

Son dakika:Başkan Erdoğan'dan 'AB' mesajı

09.05.2021, 11:10 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021, 11:19

Erdoğan, "AB'nin güçlü bir küresel aktör olmasının önündeki en büyük engel stratejik sabır ve vizyon eksikliğidir." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
AB'nin güçlü bir küresel aktör olmasının önündeki en büyük engel stratejik sabır ve vizyon eksikliğidir. Ülkemizin katkısı ve desteği olmadan Birliğin güçlü şekilde varlığını devam ettiremeyeceği aşikardır.

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