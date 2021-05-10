  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Filistin için yoğun diplomasi trafiği

Başkan Erdoğan'dan Filistin için yoğun diplomasi trafiği

Başkan Erdoğan, Kudüs ve 'deki katliamı durdurmak için devreye girdi. Erdoğan önce Kralı 2. Abdullah, hemen ardından ise Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'dan Filistin için yoğun diplomasi trafiği

10.05.2021, 23:42

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmesinde Erdoğan, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının esasında bütün Müslümanlar olduğuna işaret ederek, bu saldırıları ve zulmü durdurmak için Türkiye ve Ürdün'ün birlikte çalışmasının önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşmesinde, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik alçakça saldırılarının durdurulması, uluslararası camianın bu saldırılara güçlü ve caydırıcı bir tepki vermesi ve Filistin'e destek olunması için Türkiye ve Kuveyt'in birlikte çalışmasının önemli olduğunu ifade etti.

Son dakika: İsrail Gazze'ye saldırdı! 3 çocuk şehit oldu Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İsrail terörüne sert tepki İsrail zulmüne direnen Filistin halkından Mescid-i Aksa'da Erdoğan sloganları

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'dan Filistin için yoğun diplomasi trafiği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.