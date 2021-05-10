Başkan Erdoğan'dan Filistin için yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmesinde Erdoğan, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının esasında bütün Müslümanlar olduğuna işaret ederek, bu saldırıları ve zulmü durdurmak için Türkiye ve Ürdün'ün birlikte çalışmasının önemli olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşmesinde, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik alçakça saldırılarının durdurulması, uluslararası camianın bu saldırılara güçlü ve caydırıcı bir tepki vermesi ve Filistin'e destek olunması için Türkiye ve Kuveyt'in birlikte çalışmasının önemli olduğunu ifade etti.

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