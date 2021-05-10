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Haberler Gündem İsrail askerleri Kadir Gecesi’nde de saldırdı

askerleri ’nde de saldırdı

İsrail askerleri Kadir Gecesi’nde de saldırdı

10.5.2021

İSRAİL güçleri, Kadir Gecesi'nde de ibadet etmek isteyen Filistinlilere saldırılarına devam etti. Önceki gece binlerce Filistinli teravih namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya geldi. Namazın kılınmasının ardından İsrail güçleri ve Filistinliler arasında tansiyon yükseldi. Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin müdahalesinde 90 Filistinlinin yaralandığını açıklarken, 16'sının hastaneye kaldırıldığını açıkladı. İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanırken Filistinli eylemciler güvenlik güçlerine taş, şişe ve havai fişeklerle karşılık verdi.

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