Mescid-i Aksa'da İsrail terörü! Sivillere bomba yağdırdılar

Filistinli gençler, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir'in Şam Kapısı'nda ikindi saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. İsrail polisi, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), atlı birlikler ve ses bombalarıyla Filistinli gençlere müdahalede bulundu.

SİVİLLER BOMBALANIYOR

Şam Kapısı ile Sahire Kapısı boyunca polislerle Filistinli gençler arasında kovalamaca yaşandı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif cemaatine saldırıya geçtiğini belirtti.

Dibs, Filistinli gençler ile İsrail polisi arasında Mescid-i Aksa'nın güney batısındaki El-Meğaribe (Faslılar) Kapısı önünde tartışma ve sürtüşme yaşandığına dikkati çekerek, polisin ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale ettiğini vurguladı.

İsrail polisinin saldırısı esnasında yangın çıktığını ve Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradığını belirten Dibs, Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğünü kaydetti.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın Burak (Ağlama) Duvarı bölgesinde kutlamalar yaptığını ifade eden Dibs, İsrail polisinin saldırısının devam ettiğini belirtti.

Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi ile çevresinde küçük çaplı barikatlar kuran Filistinli gençler, Kıble Mescidi'nin üzerine de Filistin ile Tevhid bayrakları astı.

Filistinli gençlerin taşlarla karşılık verdiği İsrail polisi, plastik mermi ve ses bombaları kullanmaya devam ediyor.

Mescid-i Aksa'da İsrail polisinin saldırıları devam ederken, diğer taraftan da Harem-i Şerif'te yatsı ve teravih namazları kılınıyor.

İsrail polisinin sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırısında 331 Filistinli yaralanmıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Filistinliler, gösteriden sonra fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, "Kudüs Günü" olarak kutluyor.

Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.

Son dakika: İsrail Gazze'ye saldırdı! 3 çocuk şehit oldu

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İsrail terörüne sert tepki

İsrail zulmüne direnen Filistin halkından Mescid-i Aksa'da Erdoğan sloganları

İşgalci İsrail polisi nöbet tutan Filistinlilere saldırdı! Dünyanın gözü önünde terör estiriyorlar

İsrail, sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate müdahale etti