Teröristler için hiçbir yer güvenli değil

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi devam ediyor. Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarından yapılan açıklamalarda Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 8 PKK'lı etkisiz hale getirilirken Avaşin'de 6 terörist öldürüldü. Mardin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi.



AVAŞİN'DE 6

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe- Yıldırım operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde bir mağaraya düzenlenen operasyonda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



GARA'DA 8

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiç bir yer güvenli değil! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.



MARDİN'DE 7

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının da 7'ye yükseldiğini açıkladı. Eren 5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince devam eden operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.