Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa diplomasisi! Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile telefon görüşmesinde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ile İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.



Başkan Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırarak Filistinlilere yaşattığı zulüm karşısında tek yürek ve tek ses olmak gerektiğini belirterek, Türkiye ve Malzeya'nın bu konuda Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm platformlarda yakın iş birliği yapacağına inandığını ifade etti.

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