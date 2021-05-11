  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa diplomasisi! Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile görüştü

'dan diplomasisi! Kralı ile görüştü

Son dakika...Başkan 'ın Kralı ile telefon görüşmesinde ’in ’ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa diplomasisi! Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile görüştü

11.05.2021, 13:54

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile telefon görüşmesinde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ile İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırarak Filistinlilere yaşattığı zulüm karşısında tek yürek ve tek ses olmak gerektiğini belirterek, Türkiye ve Malzeya'nın bu konuda Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm platformlarda yakın iş birliği yapacağına inandığını ifade etti.

Başkan Erdoğan'dan Filistin için yoğun diplomasi trafiği Mescid-i Aksa'da İsrail terörü! Sivillere bomba yağdırdılar Son dakika: İsrail Gazze'ye saldırdı! 3 çocuk şehit oldu Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa diplomasisi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa diplomasisi! Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.