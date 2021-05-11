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Haberler Gündem Biontech’te varyantlara göre değişiklik gerekmiyor

’te varyantlara göre değişiklik gerekmiyor

Biontech’te varyantlara göre değişiklik gerekmiyor

11.5.2021

BİONTECH aşısını üreten Alman BioNTech şirketi, virüsün varyantlarına karşı aşıda herhangi bir değişikliğe gitmeyi gerektirecek bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. "Pfizer ile geliştirilen Kovid- 19 aşısı, virüsün varyantlarına karşı koruma sağlamak için değişiklik gerektirmiyor" denildi.
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