Biontech’te varyantlara göre değişiklik gerekmiyor

BİONTECH aşısını üreten Alman BioNTech şirketi, virüsün varyantlarına karşı aşıda herhangi bir değişikliğe gitmeyi gerektirecek bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. "Pfizer ile geliştirilen Kovid- 19 aşısı, virüsün varyantlarına karşı koruma sağlamak için değişiklik gerektirmiyor" denildi.

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