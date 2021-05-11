Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Birleşmiş Milletleri olağanüstü toplantıya çağırdık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'daki temaslarında iki ülke arasındaki diyaloğu devam ettirme kararı aldıklarını ve İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırılarını değerlendirdiklerini belirterek, bayramdan sonra düzenlenmesi planlanan İİT Dışişleri Bakanları toplantısında ve olağanüstü toplanacak BM Genel Kurulu'nda İsrail'in saldırıları karşısında Filistin halkı için atılacak adımların detaylıca ele alınacağını söyledi.

Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'la ikili ve heyetler arası görüşmelerden sonra değerlendirmelerde bulundu.

Suudi mevkidaşı bin Ferhan'a daveti ve misafirperverliği için teşekkür eden Çavuşoğlu, son derece açık ve samimi bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İkili ilişkilerde neler yapabileceklerini ve ilişkilerdeki sorunlu alanların nasıl çözüleceği konusunu görüştüklerini aktaran Çavuşoğlu, "İki ülke arasındaki iş birliğini geliştirirken bölgesel konularda da yine iş birliğimizi nasıl geliştirebiliriz bunları samimi, açık bir şekilde görüştük ve diyaloğumuzu devam ettirme kararı aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, gelecek süreçte mevkidaşı Bin Ferhan'ı Türkiye'ye davet ettiğini ve görüşmeleri sürdüreceklerini dile getirerek, böylelikle Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha güçlü bir şekilde tesis edilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağının altını çizdi.

"HEP BÖYLE KINIYORUZ AMA ÜMMET ADIM ATMAMIZI BEKLİYOR"

Türkiye'nin, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları karşısında sessiz kalmadığını aktaran Çavuşoğlu, üst düzeyde yürütülen diplomasi trafiğine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan'la ramazandan sonra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dışişleri bakanları düzeyinde toplantının düzenlenmesi konusunda birlikte çalışacaklarını da kaydetti.

Daha önce, Türkiye'deki zirvelerden sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu acil toplantıya çağırdıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor. Artık bu tür saldırıların durması gerekiyor. Elbette uluslararası hukuk çerçevesinde Filistinlilerin haklarını korumamız lazım. İki devletli çözüm vizyonundan hiçbir zaman vazgeçmemek lazım." dedi.

"OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK BM GENEL KURULU'NDA (İSRAİL SALDIRILARINA İLİŞKİN) İNŞALLAH BİR KARAR ÇIKARTACAĞIZ"

Çavuşoğlu, "Bugünkü toplantıda uluslararası koruma gücü gönderilmesi dahil böyle bir koruma mekanizması kurulmasına dahil çabaların hızlandırılması amacıyla BM'deki İİT grubunun harekete geçmesi çağrısında bulunulmuştur. Bunları Türkiye olarak biz teklif ettik." dedi.

Bayramdan sonra düzenlenmesi planlanan İİT Dışişleri Bakanları toplantısında İsrail'in saldırıları karşısında Filistin halkı için atılacak adımların detaylıca ele alınacağını belirten Çavuşoğlu, "Olağanüstü toplanacak BM Genel Kurulu'nda da inşallah, yine oradan bir karar çıkaracağız." diye konuştu.

Bu ziyaretin maalesef Kudüs ve Gazze'de İsrail'in saldırganlığı altında gerçekleştiğini dile getiren Çavuşoğlu, İsrail'in acımasızca kutsal mekanlara ve Mescid-i Aksa'ya saldırmasına şahit olunduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, bu duruma Türkiye'nin sessiz kalamayacağını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan birçok ülke liderini aradı ve bizim çalışmalarımızı da anlık olarak takip etti. Kendisine sürekli yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üye ülkelerinin ve bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarını aradıklarını aktaran Çavuşoğlu, bundan sonra İİT, Arap Ligi ve sonrasında atılacak adımları da ele alma imkanı bulduklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile devamlı temas halinde olduklarını ve Rusya, Pakistan, İran, Cezayir, Fas ve Tunus dışişleri bakanları ile görüştüğünü vurguladı.

Bugün Arap Ligi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini aktaran Çavuşoğlu, İİT'nin de Cidde'de büyükelçiler düzeyinde toplandığını belirtti.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Önemli kararlar alındı ve güçlü bir kınama oldu fakat kınamak yeterli değil. Tedbirler almak gerekiyor. Türkiye olarak biz de bu ortak belgeye bazı tekliflerde bulunduk. Sadece büyükelçiler düzeyinde değil, bu konunun daha üst düzeyde ve siyasi düzeyde ele alınması için Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın veya Dışişleri Bakanları düzeyinde İcra Komitesi'nin toplanması konusunda teklifimiz bu metinde yer aldı."

Çavuşoğlu, özellikle Filistinli sivillerin korunması ya da onlara koruma sağlanması konularının da değerlendirildiğini belirterek, "Bu, biliyorsunuz ilk önce 2018 yılında İstanbul'da toplanan, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında olağanüstü toplanan İİT zirvesinde de kararlaştırılmıştı. O günkü ortak bildiride yer almıştı. Daha sonra, BM Genel Kurulundan bu doğrultuda bir karar çıkarmıştık." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugün de konuya ilişkin çabaların hızlandırılması amacıyla BM'deki İİT grubunun harekete geçmesi çağrısında bulunduğunu anlattı.

&NBSP;"FİLİSTİN DAVASINA, MESCİD-İ AKSA'YA SAHİP ÇIKMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA ARA VERMEDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Çavuşoğlu, bayramdan sonra düzenlenmesi planlanan İİT Dışişleri Bakanları toplantısında ve olağanüstü toplanacak BM Genel Kurulu'nda İsrail'in saldırıları karşısında Filistin halkı için atılacak adımların ele alınacağını belirtti.

BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'la görüştüklerini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kendisiyle görüştük. Bizlerden talep geldiği zaman resmen (Genel Kurulu) toplayabileceğini söylemişti. Tabii, bir iki günlük çalışmayla bunu sonlandırmayacağız. Önümüzdeki süreçte de Filistin davasına, Kudüs davasına sahip çıkmak için, kutsal mekanlarımıza Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak için, Filistinli kardeşlerimizin ve diğer mazlumların haklarını korumak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz."

Çavuşoğlu, sözlerini tüm Müslümanların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek sonlandırdı.