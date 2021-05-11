“İzmir’de aşı olma oranı her geçen gün artıyor”

İzmir'de sırası gelmesine rağmen Kovid 19 aşısını yaptırmadığı ortaya çıkan ve yaş gruplarına bakıldığında 60 ve 65 üstünde olan 173 bin kişiden yeniden aşı başvurularını yaptıranların sayıları artıyor. İzmir'in aşı vurulmada Türkiye ortalamasına göre en iyi iller arasında yer aldığı öğrenildi.

Yetkililer birçok ilde ikna ekiplerinin çalışmaya başladığını, ancak İzmir'de insanların yazılı ve görsel ba sında çıkan haberler ve sağlık çalışanlarının güzel anlatımı sayesinde aşılarını yaptırmaya ikna olduğuna dikkat çekti. Şimdilik sırası gelmesine rağmen aşılarını yaptırmayan küçük bir kesimin de aşı olmak için başvurularını yeniledikleri öğrenildi.

AŞIDAN BAŞKA SİLAH YOK

Vali Yavuz Selim Köşger ise açıklamasında, "İzmir'in kendine yakışır şekilde aşılanma oranında birinciliği bırakmayacağından eminim. Bu hastalığa karşı en güçlü silahımız aşı. Bakanımız Fahrettin Koca'nın dediği gibi aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak ivedilikle sürecek. Lütfen sırası gelen vatandaşlarımız aşı randevularını alıp sıraya girsinler" dedi.

HAYRİYE NİNE ETKİLİ OLDU

Yaklaşık 1 milyon 711 bin 838 doz aşının yapıldığı İzmir'de, aşı olanlar kendilerinin yanı sıra ailesini ve toplumu koruduklarına da dikkati çekerek, aşısını vurdurmayan vatandaşların endişelerini gidermeye çalışıyor. Aşı olanların herhangi bir terslik yaşamadıklarını ve aşının koruyuculuğunu anlatmaları üzerine, aşı olmayanlar da ikna edilmeye başlandı. Hayriye Tölek'in koronaya yakalandığı halde aşılı olduğu için bir gün bile yatmadan hastalığı yenmesi, vatandaşları aşı olmaya daha çok yöneltti. Antalya ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde ikna ekipleri kurulurken, İzmir'de böyle bir ekibin kurulmasına gerek kalmadı. Çünkü aşı yaptırmaktan çekinen yüzlerce vatandaş her geçen gün biraz daha ikna olarak yeniden randevularını alarak aşı sırasına girmeye başladı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de İzmir'de aşılanma oranın çok iyiyiye gittiğini ve bu konuda hiçbir sıkıntı Özellikle geçtiğimiz ay 90 yaşındaki çekmediklerini dile getirdi.

İZMİRLİYE YAKIŞAN BUDUR

SIRASI gelenlerin aşı olmasını isteyen İzmir Valisi Köşger, "Bu hastalığa karşı en güçlü silahımız aşılanmak. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın dediği gibi aşı programımız tedarik koşullarına uygun şekilde kararlılık ve hızla sürüyor. Lütfen sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alsınlar. İzmir'de sırası geldiği halde aşı olmayanların da fikrini değiştirdiklerini ve aşı yaptırmaya gittiklerini öğreniyorum. Bu çok güzel. İzmir bu konuda en iyi seviyedeki il olmalıdır" dedi.