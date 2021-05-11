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Türkiye, İsrailli Bakan'a "gelme" dedi

Türkiye, Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde düzenlenecek bir etkinliğe katılması için İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'e daha önce gönderdiği daveti geri çekti. Davetin geri çekilmesinin nedeninin, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırı ve ihlalleri olduğu öğrenildi.