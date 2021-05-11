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Haberler Gündem Türkiye, İsrailli Bakan'a "gelme" dedi

Türkiye, İsrailli Bakan'a "gelme" dedi

Türkiye, çerçevesinde düzenlenecek bir etkinliğe katılması için Enerji Bakanı Yuval Steinitz'e daha önce gönderdiği daveti geri çekti. Davetin geri çekilmesinin nedeninin, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırı ve ihlalleri olduğu öğrenildi.

Türkiye, İsrailli Bakan'a gelme dedi
AA

11.05.2021, 17:50

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, davetin geri çekildiği bilgisi İsrail tarafına Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği vasıtasıyla iletildi.

İletilen notta davetin iptaline gerekçe olarak son dönemde İsrail'in Filistinlilere yönelik artan ihlal ve saldırıları gösterildi.

Antalya Diplomasi Forumu, 18-20 Haziran'da düzenlenecek.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 9'u çocuk, 1'i kadın 25 Filistinli şehit oldu, 115 kişi yaralandı.

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