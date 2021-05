Yine kanla dolu Mescid-i Aksa

Dün, sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi. Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescidi Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Haremi Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı. Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Polisin sert müdahalesinde 305 Filistinli yaralandı. Yaralıların 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BASKIN ÇAĞRISI YAPMIŞLARDI

Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, "Kudüs Günü" olarak kutluyor. Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihle-rine denk gelen "Kudüs Günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yap-mıştı. Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağ-rısında bulunmuştu.





TÜM İNSANLIĞIN VİCDANI YARALANDI

Başkan Recep Tayyip ErdoğanFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İsrail'in Kudüs'te- ki saldırılarını görüştü. Başkan Erdoğan, görüşmelerde, İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını "terör" olarak nitelendirerek, sadece Müslümanların değil, bütün bir insanlığın vicdanını yaralayan bu alçakça saldırıları ve Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadığını ifade etti. İsrail'in uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyayı harekete geçirmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğini belirtti.





KURTULUŞA SALA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları ile ilgili Sakarya Orhan Camii önünde bir açıklama yaparak, Türki-ye'deki tüm camilerin minarelerinden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar ve duaların okunacağını söyledi. Er-baş'ın bu açıklamasından sonra dün Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerde öğle ezanından sonra dua ve salalar okundu. Erbaş yaptığı açıklamada, "Tüm dünyanın gözü önünde tarihe, masumlara, Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır. Vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan sırtlan sürülerini ve canice saldırılarını şiddetle lanetliyor, kınıyorum" ifadelerine yer verdi. Erbaş, başta Müslümanlar olmak üzere tüm insaf sahibi insanlara bu zulmün durdurulması ve Kudüs'e sahip çıkılması için seslendi.





ÖFKE DE TEPKİ DE DİNMEK BİLMİYOR

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İslam dünyasına sesleniyoruz;

İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına dur demenin vaktidir. Tüm insanlığa sesleniyoruz; bu terör devletine had bildirmenin vaktidir.

Tek başımıza da kalsak biz bu zulüm düzeniyle mücadele edeceğiz. Zalimler için yaşasın cehennem" dedi.



AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK, Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "Bu, zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır.

Dünya 'dur' demelidir.

Mescid-i Aksa'yı işgalden ve Kudüs'ü kendilerinin yapmaktan bahseden fanatikler her türlü insanlık dışı eylemi yapıyor" ifadelerini kullandı.



CUMHURBAŞKANI SÖZCÜ SÜ İBRAHİM KALIN, "İsrail işgal güçlerinin Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir.

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor.

Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur" dedi.





DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, "İsrail'in Mescid-i Aksa'daki masum insanlara karşı şiddeti bitmiyor.

Bu vahşete ses çıkarmayanlar Orta Doğu Barış Süreci'den bahsetmesin. Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz" dedi.



AMAÇ TÜRKİYE'Yİ VE İSLAM DÜNYASINI KIŞKIRTMAK

HER şeyden önce İslam dünyasının büyük bir güce ihtiyacı olduğunu söyleyen SETA Direktörü Hasan Basri Yalçın, "Çünkü işbirliği ancak bir gücün etrafında toplanır. Ya bu gerçeği anlarız ve bu yolda bir gelecek inşa ederiz. Ya da aynı çıplak ve çirkin gerçekliğe bir 70 yıl sonra bizim torunlarımız da katlanır.

Bundan gayri edilecek bir lafın da pek bir anlamı olduğunu sanmıyorum" dedi.

"İSRAİL polisi, Mescid- i Aksa'ya baskınlarını her Ramazan ayında düzenliyor" diyen SETA Koordinatörü Sadık Ünay, "İsrail bu zulmü, her yıl sistematik olarak Mescid-i Aksa'nın içerisinde bulunan cemaatin üzerine gaz bombaları atarak tekrarlıyor. Bu zulüme birileri 'dur' diyecek. Artık bunun zamanı geldi. Bunu Türkiye'yi kışkırtmak için yapıyorlar" diye konuştu.

GÜVENLİK ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan, İslam dünyasının bu zulüm düzenine karşı çıkması ve acilen BM başta olmak üzere dünyanın bu insanlık dışı olaya müdahale etmesini gerektiğini belirtti. Çalışkan, Ramazan ayında Türkiye ve İslam dünyasını kışkırtmak için tekrarlanan bu zulme dünyanın sessiz kalmasına anlam veremediğini söyledi.





İZMİRLİ STK'LARDAN İSRAİL'E TEPKİ

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK), Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanlara acımasızca saldıran İsrail'i protesto etti. Konak Meydanı'nda toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi. Filistin ve Mescid-i Aksa için edilen duaların ardından İSTOK Başkanı Ali Mamak "Kudüs'e sahip çıkmak, İstanbul'a, Bağdat'a, Şam'a, Tahran'a, Beyrut'a, Kahire'ye ve Mekke'ye sahip çıkmaktır" dedi.



FATİH ŞENDİL

Son dakika: İsrail Gazze'ye saldırdı! 3 çocuk şehit oldu

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İsrail terörüne sert tepki

İsrail zulmüne direnen Filistin halkından Mescid-i Aksa'da Erdoğan sloganları

İşgalci İsrail polisi nöbet tutan Filistinlilere saldırdı! Dünyanın gözü önünde terör estiriyorlar