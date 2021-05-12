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Haberler Gündem Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Filistin'i görüştü

, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile 'i görüştü

Son dakika... Başkan , Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü. , ile Cezayir arasında her alanda güçlenen iş birliğinin davasının savunulmasında da artarak süreceğine inandığını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Filistin'i görüştü

12.05.2021, 16:04 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021, 16:16

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü. Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasında her alanda güçlenen iş birliğinin Filistin davasının savunulmasında da artarak süreceğine inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Kudüs başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki saldırıları karşısında uluslararası toplumun güçlü ve caydırıcı bir tepki vermesi için tüm platformlarda girişimlerine devam ettiklerini belirterek, Türkiye ile Cezayir arasında her alanda güçlenen iş birliğinin Filistin davasının savunulmasında da artarak süreceğine inandığını ifade etti.

Erdoğan ve Tebbun, görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

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