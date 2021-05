Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı! Normalleşme için tarih verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle videolu mesaj yayınladı. Bayram sonrası kontrollü normalleşmenin başlayacağını söyledi.

"İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz"

"TEDBİRLERDEN ETKİLENENLERİN SIKINTILARINI GİDERECEĞİZ"

Erdoğan, tedbirlerden olumsuz etkilenenlerin sıkıntılarının giderileceğini açıkladı.

"Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen her kesime sıkıntıya düşen her vatandaşımıza destek paketleriyle elimizi uzatıyoruz. Üretim istihdamı büyümeyi kalkınmayı destekleyecek her adımı atıyor, her desteği veriyoruz. Buna rağmen sıkıntıya düşen, geliri azalan işi bozulan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. İnşallah onların sıkıntılarını da en kısa sürede biz gidereceğiz"

Rabbimden hepimizi nice bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını niyaz ediyorum. pic.twitter.com/oKAlSaw6zX May 12, 2021

"SALGIN SONRASI ÜLKEMİZ DÜNYADA HAK ETTİĞİ YERİ ALACAK"

Başkan Erdoğan, olumsuz bölgesel gelişmelere rağmen Türkiye'nin hedeflerine ulaşacağını vurguladı.

"Bölgemizde yaşanan hemen her hadisenin gerisinde Türkiye'yi kazanımlarından mahrum bırakma hedeflerinden uzaklaştırma niyeti olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Ülkemize karşı artık saklamaya bile gerek görmedikleri kinlerini kusanları ve onların senaryolarına gönüllü figüranlık yapanları milletimizin irfanına havale ediyoruz. Salgın sonrasında yeniden şekillenecek küresel siyasi ve ekonomik sistemde ülkemizin hak ettiği yeri almasını sağlamakta kararlıyız"