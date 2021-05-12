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Haberler Gündem Emine teyze akülü sandalyesine kavuştu

Emine teyze akülü sandalyesine kavuştu

Emine teyze akülü sandalyesine kavuştu

12.5.2021

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Nazilli'de dışarıya hasret kaldığını belirterek kendisinden akülü sandalye isteyen engelli Emine Özkaya'nın dileğini Aymelek Derneği aracılığıyla yerine getirdi. Dernek Başkanı Yurdagül Altınbaş ve Yavuz, Emine teyzeye sandalyesini teslim etti.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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