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Haberler Gündem Rusya, Ukrayna ile turizm alanındaki iş birliği anlaşmasını sonlandırdı

, ile turizm alanındaki iş birliği anlaşmasını sonlandırdı

Dışişleri Bakanlığı, ile turizm alanındaki iş birliği anlaşmasının sonlandırıldığını bildirdi. Ukrayna Hükümeti, söz konusu anlaşmayı 31 Mart'ta feshetme kararı almıştı.

Rusya, Ukrayna ile turizm alanındaki iş birliği anlaşmasını sonlandırdı
AA

12.05.2021, 17:52

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan belgede, "Rus hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu arasında 16 Temmuz 1999'da Kiev'de imzalanan turizm alanındaki iş birliği anlaşması 12 Mayıs 2021 tarihinde sonlandırıldı." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Hükümeti, söz konusu anlaşmayı 31 Mart'ta feshetme kararı almıştı.

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