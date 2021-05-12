Sağlık Bakanlığı duyurdu! Çin'den yeni parti Sinovac aşısı geldi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçağın bu sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Halk Sağlığı Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşılar kontrollerin ardından hastane ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak." denildi.

Bu sevkiyat ile CoronaVac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye'ye ulaşmış oldu. Çinli firma ile toplam 100 milyon doz aşı için anlaşma yapılmıştı.

Sinovac aşısı Türkiye'de üretilebilecek!